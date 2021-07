'B' अक्षर वाले होते हैं बेहद प्यारे-प्यारे और क्यूट

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली। आज हम आपको बताते हैं कि पुरूष और महिला के जीवन पर अक्षरों यानी अल्फाबेट का क्या असर पड़ता है। मुंबई की अंकशास्त्री श्रीमती ज्योतिमा शर्मा ने इस पर गहन अध्‍ययन किया है। उन्हीं से बातचीत पर आधारित लेख में हम बता रहे हैं A से Z तक अक्षर वाले लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है।

'A' अक्षर वाले होते हैं स्वीट एंड सेक्‍सी

जानिए B वाले कैसे होते हैं?

C वालों के बारे में जानने केे लिए मंगलवार का इंतजार कीजिए और रोचक जानकारियां पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए वनइंडिया हिंदी।

English summary

Your Name is your identity but your name affects your personality. For Example, B Letter is a synonyms of Braveness and Romantic.