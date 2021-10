चन्नी को CM बने हुए 1 माह पूरे, इस एक महीने में कैसे रहे पंजाब कांग्रेस के हालात, इनसाइड स्टोरी

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 20, 2021। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दिन क़रीब आ रहे हैं। इस बाबत सभी सियासी दल तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस भी अपनी सियासी पकड़ मज़बूत करने के लिए पार्टी में पैदा हुए सियासी घमासान को शांत करने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। आज चरणजीत चन्नी को शपथ लिए हुए एक महीना पूरा हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस में किस तरह के हालात पैदा हुए, क्या फ़ैसले लिए गए इन सब पहलु से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था जिसके बाद पंजाब कांग्रेस ने ट्रंप कार्ड खेलते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया।



English summary

charanjit singh channi completed one as chief minister of punjab, how was the condition of Punjab Congress in this one month