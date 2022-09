पन्ना की धरती ने फिर उगले हीरे : रातों-रात लखपति बने छात्र और मजदूर, खुदाई में मिले बेशकीमती डायमंड

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 16 सितंबर। मप्र में हीरों की नगरी से नाम से पहचाने जाने वाले पन्ना में एक बार फिर दो युवकों की जिंदगी बदलने जा रही है। यहां की धरती इन पर मेहरबान हुई और चमचमाते हीरे उगले हैं। कृष्णा कल्याणपुर इलाके में उथली खदानों में एक छात्र को करीब 3.33 कैरेट व इसी इलाके में मजदूर जीवन लाल कुशवाहा व उसके दो साथियों को करीब पौने दो कैरेट का हीरा मिला है। हीरों की अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। हीरों को सरकारी कार्यालय में जमा करा दिया गया है।

English summary

The land of Panna, the city of diamonds in MP, becomes kind to the poor every now and then. Sometimes on the way, sometimes in the forest and sometimes in shallow mines, people keep getting diamonds. Last day, a mining student and a group of three laborers have found diamonds of the best quality. Diamonds have been deposited in the diamond office. The jeweler says that both the diamonds are worth around Rs 14 lakh.