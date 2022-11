Nepal Election: नेपाल में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू, भारत किसकी जीत की दुआ करेगा?

International

Nepal general election 2022 Voting begins: नेपाल में अगली सरकार चुनने के लिए आज देश के करीब एक करोड़ 80 लाख मतदाता वोट डालेंगे और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई पार्टियां होने की वजह से नेपाल की राजनीति लगातार अस्थिर रही है, लिहाजा इस चुनाव पर भी पूरी दुनिया की नजर है, कि क्या नेपाल एक स्थिर सरकार का निर्माण कर पाएगा। क्योंकि, राजशाही के खात्मे के बाद से पिछले 14 सालों में नेपाल में अब तक 10 बार सरकारें बदल चुकी हैं, लिहाजा नेपाल के लोगों के सामने एक स्थिर और मजबूत सरकार चुनने की चुनौती होगी। हालांकि, पिछली बार जनता ने कम्युनिस्ट पार्टियों के गठबंधन को दो तिहाई बहुमत दिया था, लेकिन सरकार बनाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। ऐसे में आईये नेपाल के मतदान प्रक्रिया को समझते हैं।

