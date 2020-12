अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' के लिए PM मोदी ने जताया ट्रंप का आभार

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Narendra Modi awarded Legion of Merit अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

प्रतिष्ठित 'लीजन ऑफ मेरिट अवॉर्ड' से सम्मानित किया है। इस सम्मान पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि 'लीजन ऑफ मेरिट अवॉर्ड' से मुझे सम्मानित किया जाना भारत और अमेरिका के बीच बेहतर होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रमाण है। पीएम ने कहा कि यह अवॉर्ड भारत और अमेरिकी जनता की ओर से दोनों देशों के परस्पर संबंधों को बेहतर करने की कोशिश को मान्यता देता है। ये दोनों देशों में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर द्विदलीय सहमति दर्शाता है।

पीएम मोदी को क्यों दिया गया है ये सम्मान?

आपको बता दें कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को सर्वोच्च अमेरिकी सम्मान 'लीजन ऑफ मेरिट' अवॉर्ड से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए दिया गया है। पीएम मोदी की जगह इस सम्मान को अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया।

I am deeply honoured to be awarded the Legion of Merit by @POTUS @realDonaldTrump. It recognises the efforts of the people of India & the US to improve bilateral ties, reflected in the bipartisan consensus in both countries about the Indo-US Strategic Partnership.