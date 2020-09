कोरोना वायरस: ICMR ने टेस्टिंग ऑन डिमांड को दी मंजूरी, जरूरी दिशा-निर्देश किए जारी

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी का संकट अब भी बना हुआ है। संक्रमण के मामलों की संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। जिसके चलते सरकार लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके अनुसार अब टेस्टिंग ऑन डिमांड को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब ये कि अगर कोई अपनी कोविड-19 की जांच कराना चाहेगा, तो उसकी मांग पर उसकी जांच की जाएगी।

आईसीएमआर ने कहा है कि जो भी शख्स किसी देश की यात्रा करके आता है, या फिर भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करता है, तो उसे संबंधित स्थान पर प्रवेश करने के लिए कोविड-19 से निगेटिव होना चाहिए। अगर वह शख्स चाहता है कि उसकी जांच (टेस्टिंग ऑन डिमांड) की जाए, तो इसके लिए राज्य सरकारों को नियम तय करने चाहिए। परिषद ने ये भी कहा है कि टेस्ट की कमी के चलते आपातकालीन प्रक्रिया में कोई देरी नहीं आनी चाहिए। जिसमें प्रसव (डिलिवरी) को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही आईसीएमआर ने अपने दिशा-निर्देशों में कहा है कि सैंपल्स को जांच के लिए एक साथ भेजा जा सकता है। इसके लिए सरकार को सभी तरह की व्यवस्था तय करनी चाहिए।

इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के प्रवेश बिंदुओं पर नजर बनाई जाए। इन स्थानों की लगातार स्क्रीनिंग होनी चाहिए। यहां वैसे तो एंटीजन टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर टेस्ट के रिजल्ट निगेटिव आने के बाद भी किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर वायरस के लक्षण दिखते हैं, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा सकता है। दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों की जांच पर अधिक जोर दिया गया है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी अपने मुताबिक दिशा निर्देशों में संशोधन भी कर सकते हैं।

