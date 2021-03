बंगाल: ममता बनर्जी पर कथित हमले को कांग्रेस ने बताया 'सियासी पाखंड', साधा निशाना

India

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हिंसक राजनीति की घटनाएं भी समय-समय पर आ रही हैं। बुधवार शाम बंगाल में उस समय हड़कंप मच गया जब कथित तौर पर कुछ अज्ञात लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला कर दिया। ममता बनर्जी अपना नामांकन दर्ज करने नंदीग्राम गईं थीं, वहीं इस घटना को अंजाम दिया गया। एक तरफ जहां सीएम ममता बनर्जी अपने ऊपर हुए हमले को राजनीतिक साजिश बता रही हैं, वहीं कांग्रेस ने इस घटना को सीएम ममता का 'सियासी पखण्ड' बताया है।

टीएमसी प्रमुख सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज एजेंस एएनआई से कहा, 'सहानुभूति हासिल करने के लिए यह 'सियासी पाखंड' है। चुनाव से पहले, उन्होंने (ममता बनर्जी) नंदीग्राम में जीत पर संशय होने के बाद इस 'नौटंकी' की योजना बनाई। वह सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं पुलिस मंत्री भी हैं। क्या आप मान सकते हैं कि पुलिस मंत्री के साथ कोई पुलिस नहीं थी?' अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर फिलहाल टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

