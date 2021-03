India

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज किया गया। टीएमसी चीफ और सूबे की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम से आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनपर कथित तौर पर हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ममता पर चार लोगों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि कार पर चढ़ते समय हमला किया गया है। उनके पैरों और हाथ में चोट आई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वे बरोलिया से कोलकाता के लिए रवाना हो रही थीं। ममता पर हमले की खबर से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी इसे चुनावी स्‍टंट बता रही है।

West Bengal Election 2021: Nandigram में Mamta Banerjee के पैर में आई चोट | वनइंडिया हिंदी

ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री हार को देखते हुए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। मामले की सीबीआई जांच हो। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी जैसी सुरक्षा है किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ले। हमला की बात तो दूर है। वहीं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। नाटक कर रही हैं। हम लोगों का तो कहना है कि यहां कानून-व्यवस्था बहुत खराब है। उनकी सुरक्षा में भारी संख्या में रहती है। कोई भूत नहीं हमला किया होगा, कोई आदमी ही किया होगा। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा?

Is it Taliban that her convoy was attacked? Huge police force accompanies her. Who can get near her? 4 IPS officers are her security incharge & must be suspended. Attackers don't appear out of nowhere, they've to be nabbed. She did drama for sympathy: WB BJP vice-pres Arjun Singh pic.twitter.com/EnINlTRMej