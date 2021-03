सोना-चांदी नहीं, शादी से पहले पाकिस्तानी लड़की ने अपने शौहर से की ये डिमांड, Video देख कहेंगे वाह!

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

इस्लामाबाद। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कोरोना वायरस संकट के बीच भी धूम-धाम से शादियां हो रही हैं। दुनिया की कोई भी लड़की हो अपनी शादी के मौके पर उसे उम्मीद होती है कि उसका पति कुछ अच्छा सा गिफ्ट देगा। कई बार तो लड़कियां खुद अपने पति के सामने मनपसंद डिमांड रख देती हैं, ऐसी ही एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। दुल्हन बनीं लड़की ने अपने होने वाले पति से कुछ ऐसी डिमांड की जिसके लिए उसकी प्रशंसा करते लोग नहीं थक रहे हैं।

A bride Naila Shamal in Mardan KPK, Pakistan demanded books in Haq Mehr, worth 100k. The bride and the groom both are writers.

