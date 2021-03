Viral Video: गरीब पाकिस्तान की अमीरी नहीं हुई कम, शादी में दूल्हे के भाई ने हेलीकॉप्टर से बरसाए अंधाधुंध नोट

International

oi-Love Gaur

इस्‍लामाबाद: दुनियाभर में बेरोजगारी और भूखमरी का रोना रोने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक हैरान करनी वाली वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में हेलीकॉप्टर से नोटों की बरसात की जा रही है, जिसको नीचे लूटने के लिए लोगों की धक्का-मुक्की चल रही है। वायरल वीडियो पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यहां एक शादी समारोह में बरातियों पर हेलीकॉप्‍टर से फूल और नोट बरसाए गए। आसमान से नोट बरसने की वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर तैर रही है।

खबर के मुताबिक दूल्हे के भाई विदेश में रहते हैं और वे भाई की शादी के लिए पाकिस्तान आए थे। उन्होंने नोट और फूलों की बारिश करने के लिए हेलीकाप्टर किराए पर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नोटों की बरसात होते देख लोगों में लूटने की होड़ मच रही है। लोग गाड़ियों पर चढ़ते रुपए लूट रहे है। आप देख सकते है कि कैसे शादी वाले घर से नोटों की लगातार बारिश की जा रही है।

An hour of currency notes rain at the wedding ceremony in #Narowal, city of #Pakistan. The bridegroom's brother & relatives climbed on the roof of the shop & showered 2 million notes. Thousands of rupees were looted by childrens from wedding party. @LandofPakistan @ShowbizAndNews pic.twitter.com/XDJLK2PYCZ