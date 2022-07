बिहार: छपरा में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट, 6 लोगों की मौत

Bihar

oi-Love Gaur

पटना, 24 जुलाई: बिहार के छपरा में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। लगातार धमाकों के बाद एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जिसके मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक पांच लोगों के मरने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि छपरा के खोदाईबाग गांव में पटाखा फैक्ट्री में आग गई, जिसके बाद जोरदार विस्फोट होने लग गए। हादसे की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक जिस घर में धमाके हुए वहां पटाखा बनाने का काम किया जाता था। घर में हुए जोरदार विस्फोट के बाद पूरे मकान के परखच्चे उड़ गए। और बाकी के बचे हिस्से में भयानक आग लग गई। हादसा सुबह 10 से हुआ, जिसके बाद रुक-रुककर धमाके होते रहे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर छपरा सदर के एसडीपीओ कई थाने की पुलिस सहित फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची।

सारण एसपी संतोष कुमार ने कहा कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर ढह गया। विस्फोट से एक घर के ढहने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है।

Bihar | Six people dead after a house collapsed due to a blast in Chhapra. Efforts are being made to rescue people trapped under the debris. We're investigating the reason behind the explosion. Forensic team and Bomb disposal squad have also been called: Santosh Kumar, Saran SP pic.twitter.com/bCJgEMgZHf