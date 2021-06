सभी नारियल नहीं होते श्रीफल, एकाक्षी नारियल को ही कहा जाता है 'श्रीफल'

Religion Spirituality

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 25 जून। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा नारियल के बिना पूर्ण नहीं होती। चाहे वह प्रसाद के रूप में हो या भेंट करने के रूप में, नारियल पूजा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, और आमतौर पर लोग सभी नारियल को श्रीफल कहते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। दरअसल सभी नारियल श्रीफल नहीं होते। केवल एकाक्षी नारियल ही श्रीफल कहा जाता है, जो श्री अर्थात् लक्ष्मी प्रदाता होता है। सैकड़ों-हजारों नारियल में कोई एक श्रीफल होता है। नारियल तो सभी शुभ होते हैं लेकिन एकाक्षी नारियल को विशेषतौर पर लक्ष्मी प्रदाता कहा गया है और यह जिसके भी पास होता है, उसे धन की कमी नहीं होती।

क्या होता है एकाक्षी नारियल

यदि नारियल की जटा हटाई जाए तो नीचे की ओर उसमें तीन छिद्र दिखाई देते हैं। इन तीन छिद्रों में से दो को आंख और एक को नारियल का मुख कहा जाता है। ऐसे नारियल में तीन खड़ी रेखाएं भी दिखाई देती हैं। लेकिन एकाक्षी नारियल में केवल दो छिद्र होते हैं जिनमें से एक मुख और एक आंख होता है। यह आकार में काफी छोटा होता है और इसमें दो रेखाएं होती हैं। यही एकाक्षी नारियल श्रीफल होता है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस श्रीफल की काफी डिमांड रहती है, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ होता है। इसलिए पैसे के लालच में लोग नकली एकाक्षी नारियल बनाने लगे हैं।

कब करें एकाक्षी नारियल का प्रयोग

असली एकाक्षी नारियल मिल जाने के बाद इसे विशेष मुहूर्तो जैसे होली, दीपावली, सूर्य-चंद्र ग्रहणकाल, रवि-गुरु पुष्य नक्षत्र, अक्षय तृतीया, आंवला नवमी, दशहरा, नवरात्रि आदि में षोडशोपचार पूजन करके लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान और घर की तिजोरी में रखें। पूजा स्थान में भी रखा जा सकता है। इससे लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है।

English summary

Coconut is also known as quince. It is believed that when Lord Vishnu incarnated on earth, he brought with him three things – Lakshmi, coconut tree and Kamadhenu. here is all about quince.