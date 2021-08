पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर में मिग-21 बाइसन विमान क्रैश, वक्त रहते पायलट ने किया इजेक्ट

Rajasthan

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 25 अगस्त: पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां भारतीय वायुसेना का मिग-21 बाइसन विमान क्रैश हो गया। राहत भरी बात ये रही कि पायलट ने वक्त रहते इजेक्ट कर लिया था, जिस वजह से वो सुरक्षित जमीन पर आ गए। भारतीय वायुसेना के मुताबिक उनका विमान ट्रेनिंग शॉर्टी पर था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। अभी तक हादसे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। जिस वजह से जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है।

दरअसल बाड़मेर एक सरहदी जिला है, ऐसे में वायुसेना के विमान वहां पर नियमित गस्त करते रहते हैं। बुधवार को भी मिग-21 बाइसन ने रोजाना की तरह उड़ान भरी। उसी दौरान उसमें तकनीकी समस्या आ गई और विमान पर से पायलट का नियंत्रण हट गया। इसके बाद बाड़मेर जिले से 35 किलोमीटर दूर मातासर गांव के पास शाम 5 बजे के करीब विमान तेजी से नीचे जाने लगा, जिस पर पायलट ने अपनी सीट इजेक्ट कर ली। कुछ देर बाद वो पैराशूट की मदद से नीचे पहुंचे।

At around 5:30 pm today, an IAF MiG-21 Bison aircraft airborne for a training sortie in the western sector, experienced a technical malfunction after take off. The pilot ejected safely. A Court of Inquiry has been ordered to ascertain the cause: Indian Air Force pic.twitter.com/AWEAWK3BNp