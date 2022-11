पंजाब: ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लीक हुई लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इलाका सील

Punjab

oi-Vijay

news of ludhiana gas leak: पंजाब के लुधियाना में एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक हो गई। इससे वहां कोहराम मच गया। पता चलते ही पंजाब पुलिस ने फैक्ट्री के पास के इलाके को सील कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) राहुल चाबा ने बताया कि, ​इस नुकसानदेह गैस का लिक्विड का रिसाव 12 टन के टैंकर से हुआ। फिलहाल इलाके में एतिहात बरती जा रही है।

घटनास्थल से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़े टैंकर से लिक्विड CO2 लीक हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) राहुल चाबा ने बताया कि, टैंकर मुख्य भंडारण इकाई में गैस स्थानांतरित करने के लिए पहुंचा था, उसी दौरान रिसाव हुआ। उन्होंने कहा कि, लिक्विड रिसते ही मौके से लोगों को तुरंत बाहर ले जाया गया।

चाबा ने कहा कि, रिसाव को रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन बगल की फैक्ट्री में 5 मजदूर बेहोश हो गए। अब उन्हें सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है और वे खतरे से बाहर हैं।

एडीसी (जनरल) ने कहा कि, एनडीआरएफ का दस्ता आ चुका है और हादसा टल गया है।

People here were immediately evacuated & all measures were immediately taken to stop the leakage. Nobody was injured here but 5 workers in adjacent factory fainted & were shifted to civil hospital; they're out of danger. NDRF was immediately mobilized: Rahul Chaba, ADC (General) pic.twitter.com/Ede4aI98X3