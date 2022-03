पंजाब में स्टारडम भी नहीं दिला पाए कांग्रेस को जीत, पार्टी के हार की क्या रही सबसे बड़ी वजह ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 12 मार्च 2022। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली की दूसरे दलों की सभी चुनावी रणनीति फेल हो गई। पंजाब कांग्रेस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मालविका सूद (सोनू सूद की बहन) को टिकट दिया था कि इनके स्टारडम के ज़रिए चुनावी फ़ायदा मिल सकेगा लेकिन कांग्रेस के ये चर्चित चेहरे पार्टी को सियासी फ़ायदा पहुंचाना तो दूर ख़ुद भी अपने हलके में जीत दर्ज नहीं कर सके। आख़िर क्या ऐसी वजब रही कि कांग्रेस का कोई भा दांव चुनाव में कारगर साबित नहीं हो पाया। कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई।

