'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार का एक्शन, बुलडोजर ने तोड़ा अवैध निर्माण

नोएडा, 08 अगस्त: नोएडा के 'गालीबाज' बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। नोएडा प्राधिकरण के लोग ओमैक्स सोसायटी पहुंचे और त्यागी के त्यागी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इसके बाद तत्काल वहां बुलडोजर चलाया गया। सोसाइटी के कॉमन एरिया और पार्किंग पर ये कार्रवाई की गई है। मौके पर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी कानून तोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, लोगों ने बजाई तालियां

श्रीकांत त्यागी ने ओमैक्स सोसाइटी में अपने घर के पीछे करीब 200 यार्ड में अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा था। सोमवार की सुबह अवैध निर्माण को पहले हथौड़े से तोड़ा गया। फिर बुलडोजर एक्शन में आया और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस दौरान सोसाइटी के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने बुलडोजर एक्शन पर जमकर तालियां बजाईं। साथ ही कहा कि इससे श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों का मनोबल टूटेगा।

त्यागी को 2019 में दिया गया था नोटिस

बताया गया कि अवैध निर्माण को लेकर 2019 में सोसाइटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी को एक नोटिस भी दिया गया था। हालांकि, इसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब महिला के साथ बदसूली और गालियां देने का वीडियो वायरल हुआ और त्यागी के समर्थकों ने सोसाइटी में घुसकर महिला को धमकाना चाहा तो अथॉरिटी भी एक्शन मोड में आ गया। श्रीकांत त्यागी अब चौतरफा घिर गया है।

यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है: बीजेपी सांसद महेश शर्मा

बता दें, श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने रविवार रात ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में पीड़िता को डराने-धमकाने का प्रयास किया। इसे लेकर सोसायटी में करीब चार घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसद डा. महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, डीएम सुहास एलवाई, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। सांसद ने घटना की शिकायत अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से की। उन्होंने मीडिया के सामने फोन पर कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है और एक सोसायटी में 15 लोग घुस गए। यह हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Noida administration demolishes the illegal construction at the residence of #ShrikantTyagi, at Grand Omaxe in Noida's Sector 93.

Tyagi, in a viral video, was seen abusing and assaulting a woman here in the residential society. pic.twitter.com/YirMljembh