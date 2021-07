जनसंख्या नियंत्रण बिल पर शिवसेना का बयान, कहा- यूपी-बिहार की बढ़ती आबादी दूसरे राज्यों के लिए परेशानी

Mumbai

मुंबई, 18 जुलाई: देश में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से लाने वाले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 नीती पर नई बहस छिड़ गई है। बिहार के सीएम नीतिश कुमार ने जहां कानून के बदले महिलाओं को शिक्षित करने की बात कही तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने इस कानून का समर्थन किया। हालांकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी इस बिल की पहले ही आलोचना कर चुकी है। वहीं अब शिवसेना का जनसंख्या कानून पर रिएक्शन सामने आया है। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बिल की आलोचना ना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

जनसंख्या नियंत्रण बिल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के प्रभावों की प्रतीक्षा और विश्लेषण करेंगे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा या बहस करेंगे। इसे सिर्फ इसलिए पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। यूपी और बिहार में बढ़ती आबादी अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है।



We'll first wait & analyse the effects of Population Control Bill in Uttar Pradesh then discuss or debate at the national level. It shouldn't be introduced just because elections are near. Overpopulation in UP & Bihar affects other states also: Shiv Sena leader Sanjay Raut