बाघ की दहाड़ से थर्राता था जो जंगल, वहीं पांच दिन फांसी पर लटका रहा 'टाइगर'

टाइगर स्टेट में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जंगल में फंदा लगाकर बाघ का शिकार करने के मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इसमें तीसरे व मुख्य शिकारी की तलाश वन अमला व पुलिस विभाग मिलकर कर रहा है।

Madhya Pradesh

Panna Tiger Reserve में देवेंद्रनगर रेंज की जिस तिलगवा का जंगल जिस युवा टाइगर की दहाड़ से थर्राता था, जहां उसका राज चलता था, उसी जंगल में वह फांसी के फंदे पर 5 दिन तक लटकता रहा। ताज्जुब की बात है, वन विभाग की नर्सरी के अधीन इलाका होने के बावजूद पांच दिन तक वन कर्मियों की नजर फांसी पर लटके बाघ पर नहीं पड़ी। पेड़ से बंधी खूंटी और वाहन के क्लिच वायर से फंदा बनाया गया था। सीएम शिवराज की सख्ती के बाद मामले में डिप्टी रेंजर व वन रक्षक को सस्पेंड कर​​ दिया गया है तो दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही हैं। इसमें एक ​तीसरे शिकारी का इनपुट मिला है।Panna Tiger Reserve के बफर जोन व छतरपुर वन रेंज के उत्तर वन मंडल के देवेंद्रनगर रेंज के तिलगवा बीट में बुधवार को एक युवा नर बाघ का शव पेड़ से लटका मिला था। गले में लोहे का क्लिच वायर का फंदा फंसा था जो पेड़ की डाली से फंसा हुआ था। मंगलवार की देर शाम वन विभाग के अमले ने इसको देखा था। रात में इलाके में सर्चिंग की गई, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ सुराग नहीं मिल सका। बुधवार सुबह टाइगर को फंदे से उतारा गया। टाइगर रिजर्व पन्ना व शिवपुरी के वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उसका मौके पर ही पोस्ट मार्टेम ​किया था। इसमें वह शव करीब 4 से 5 ​दिन पुराना बताया गया था।

फांसी पर लटका मिला टाइगर, शिकार की आशंका, लोहे के तार का बना था फंदा

डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड सस्पेंड

In Tiger State, two accused have been taken into custody for hunting a lion by using a trap in the forest inside the Panna Tiger Reserve. In this, the forest staff and the police department are jointly searching for a third and main hunter.