पाकिस्तान की लंबे कान वाली बकरी रातों-रात बन गई स्टार, जानें कैसे

International

oi-Artesh Kumar

कराची, 8 जुलाई : एक इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए सालों लग जाते हैं, उनके जूते तक घिस जाते हैं। इसके बाद भी कम ही ऐसे खुशनसीब होते हैं, जिनके कदमों में दुनिया होती है। लेकिन हम एक ऐसे बकरी की बात करेंगे जो रातों-रात स्टार बन चुकी है। वह मीडिया की चहेती है। वह अपने एक खूबी की वजह से जन्म लेने के एक महीने के भीतर ही मीडिया की नजरों में आ गई। पाकिस्तान के कराची में पैदा हुई यह बकरी सिम्बा (simba) अब दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है।

English summary

According to Simba's owner, it is the ‘longest-eared’ goat in the world. The animal was born in Karachi last month.