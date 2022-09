पृथ्वी के 'महाविनाश' पर नई रिसर्च में क्या है ? तब महासागरों में खत्म हो गई थी ऑक्सीजन, विलुप्त हो गया था जीवन

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 सितंबर: अगर हमारे आसपास से ऑक्सीजन अचानक विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर ऐसा हो चुका है। सारे के सारे महासागर ऑक्सीजन विहीन हो चुके थे और परिणाम स्वरूप सारी समुद्री जीव कभी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यह जानकारी एक नई रिसर्च में मिली है, जिससे यह अंदाजा लग रहा है कि यह प्रक्रिया हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई है। यानी भविष्य में ऐसी आशंकाओं को टाला नहीं जा सकता। खासकर वैज्ञानिक तो यह कह रहे हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से यह स्थिति तो पहले से बननी शुरू भी हो चुकी है। क्योंकि, इसके चलते समुद्र में पानी के बहाव में रुकावट आने लगी है, जिसके चलते ऑक्सीजन सर्कुलेशन प्रभावित हो रहा है।

English summary

All the oceans on Earth had become depleted of oxygen and as a result all sea creatures were once completely extinct - Research