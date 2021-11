अरबपति कारोबारी ने बनाए 5000 महिलाओं से संबंध, कर्मचारियों ने फोड़ा भांडा, हैरान करने वाली हकीकत

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, नवंबर 21: अकसर कंपनियों के मैनेजर्स और बॉस पर कर्मचारियों से यौन शोषण करने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अमेरिका के एक अरबपति कारोबारी के ऊपर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि, अरबपति कारोबारी ने कथित तौर पर ऐसी लिस्ट तैयार की है, जिसमें उन लड़कियों और महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जिनके साथ उसने संबंध बनाए हैं। 57 साल के इस व्यापारी को लेकर पूर्व कर्मचारी ने जो खुलासे किए हैं, वो बेहद संगीन हैं।

English summary

A billionaire businessman in the US has had relationships with about 5000 women and has reportedly prepared a list of all the women's names.