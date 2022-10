खालिस्तानी संगठन से निपटने के लिए क्या कर रही ट्रूडो सरकार? कनाडा ने दिया यह जवाब...

International

oi-Artesh Kumar

भारत ने कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा जनमत संग्रह (Khalistan referendum) कराये जाने पर रोक नहीं लगाये जाने पर गहरी आपत्ति एवं खेद व्यक्त कर चुका है। 6 नवंबर को ओन्टारियो (Ontario) में प्रतिबंधित संगठन जनमत संग्रह करने जा रहा है। भारत ने कनाडा सरकार से इस पर रोक लगाने की बात कही है। वहीं, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके (Cameron MacKay) ने कहा कि कनाडा में सभी धर्मों का स्वागत है। कैमरन से पूछा गया कि कैसे उनका देश कनाडा भारत विरोधी तत्वों से निपट रहा है। उन्होंने कहा कनाडा में हम सभी धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं। राजधानी दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त मैके ने गुरुवार को गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने लंगर कक्ष का भी दौरा किया।

English summary

India recently served a demarche to the Justin Trudeau government asking it to stop the so-called Khalistan referendum organized by the proscribed organisation in Ontario on November 6. The Centre has asked the Canadian government to act against those who promote terror and violence against the largest democracy in the world.