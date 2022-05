कैसे चांद सोखता जा रहा है धरती का पानी, रिसर्च में सामने आई यह अनोखी बात

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन, 5 मई: भारत के चंद्रयान मिशन ने 14 साल पहले यह बात दुनिया को बताई थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। लेकिन, एक शोध में अब पता चला है कि यह पानी वहां पृथ्वी के वायुमंडल से ही पहुंचा है। निश्चित तौर पर यह हैरान करने देने वाला शोध है। यह सोचने वाली बात ये है कि चांद हमारा पानी कैसे सोखता जा रहा है, तो इसके पीछे प्राकृतिक कारण हैं, जिसके रहस्य पर से अब पर्दा उठा है। हालांकि, वैज्ञानिक इस नई खोज में कई तरह के अवसर देख रहे हैं और उसपर आगे बढ़ने की उन्हें पूरी उम्मीद है।

English summary

The moon is absorbing water from the Earth's atmosphere, information received in new research, this natural process is going on for ages