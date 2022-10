Cryptocurrency: हैकर्स ने टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज Binance से 10 करोड़ डॉलर से अधिक की चोरी की

International

oi-Artesh Kumar

दुनिया के सबस बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनांस (cryptocurrency exchange Binance) से हैकर्स ने 10 करोड़ डॉलर (823.57 करोड़ रुपये) से अधिक की चोरी कर ली है। इस बात की जानकारी द बिनांस ब्लॉकचेन की तरफ से दी गई है, जिसे बीएनबी चेन के रूप में भी जाना जाता है। कंपनी का कहना है कि कुल दो मिलियन बीएनबी टोकन जो कि लगभग 568 मिलियन कीमत की होगी, शुरू में हैकर ने चुरा लिए थे।

English summary

Hackers have stolen nearly $568 million from the firm. Binance CEO Changpeng Zhao said in a tweet that the company estimates the impact of the breach to be between $100 million and $110 million.