Russia Crimea Bridge Blast : क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर ब्लास्ट, Bridge हुआ तबाह, देखें Video

रूस और उसके नियंत्रण (Russia Crimea Bridge Blastt) वाले क्रीमिया (Crimea) को जोड़ने वाले एक पुल पर जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को इस घटना के कुछ घंटे पहले यूक्रेन के खारकीव शहर में शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रक बम के धमाके की वजह से रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया।

सोशल मीडिया पर सामने आई घटना की तथाकथित तस्वीरों में पुल पर भीषण आग लगी दिखाई देती है। जिससे पुल का भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं, रूस के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति ने कहा कि जिस वक्त यह धमाका हुआ उस वक्त एक ईंधन से भरी ट्रेन वहां से गुजर रही थी। खबर के मुताबिक ट्रक बम ने उसे निशाना बनाकर सात बोगियों को उड़ा दिया।

Russian authorities said Saturday that a truck bomb has caused a fire and the collapse of a section of a bridge linking Russia-annexed Crimea with Russia, hours after powerful blasts rocked the eastern Ukrainian city of Kharkiv.