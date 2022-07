जानिए स्पेस में पोर्न और हस्तमैथुन पर प्रतिबंध क्यों है ?

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 22 जुलाई : अंतरिक्ष को लेकर लोगों में तरह-तरह की जिज्ञासा होती हैं। कुछ तो ऐसी होती है जिसके बारे में कई लोग सार्वजनिक तौर पर बोलने से भी कतराते हैं। हालांकि अब जमाना खुलकर बोलने की है, तो कई लोगों ने अंतरिक्ष में सेक्स को लेकर कई तरह के सवाल पूछे हैं। सवाल है कि,अंतरिक्ष में हस्तमैथुन करना, अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पोर्न मूवी देखने और हस्तमैथुन (masturbation) करने की सख्त मनाही क्यों है। क्या हस्तमैथुन करने से एक बार में तीन महिलाएं गर्भवती हो जाएंगी। जानिए अंतरिक्ष में पोर्न और हस्तमैथुन पर बैन (प्रतिबंध) क्यों है।



English summary

It’s exciting for Earthlings to learn what happens when they do the things they can do on Earth, whether it’s drinking water, brushing or jumping. Such videos shared by astronauts are also well-liked. But the astronauts have been warned not to make the mistake of masturbating in space because it could impregnate their female crewmates. Masturbating in zero gravity is prohibited because a floating sperm is believed to make a female partner pregnant.