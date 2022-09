मेक्सिको में 7.7 तीव्रता का आया भूकंप, एक व्यक्ति की मौत, दहशत में लोग

International

oi-Artesh Kumar

मेक्सिको सिटी, 20 सितंबर : पश्चिमी मेक्सिको में सोमवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 1.05 बजे भूकंप आया। इस प्राकृतिक आपदा में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। बता दें कि, मेक्सिको में विनाशकारी भूकंपों की बरसी पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। इस महाभूकंप से सैकड़ों किलोमीटर दूर दहशत फैल गई। वहीं, अमेरिकी सुनामी वॉर्निमग सिस्टम की ओर से कहा गया है कि, मिचोआकेन तट पर सुनामी का खतरा है।

मेक्सिको में भूकंप से दहशत

मेक्सिको के मध्य प्रशांत तट पर सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, दो विनाशकारी झटकों की बरसी पर मेक्सिको सिटी में सैकड़ों किलोमीटर दूर दहशत फैल गई। इस भूकंप के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे घरों से निकल कर सड़कों पर दौड़ने लगे। कोलिमा के बंदरगाह शहर मंज़ानिलो में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जब एक मॉल की दीवार गिर गई ।

लोग काफी डर गए थे

मेक्सिको सिटी के 58 वर्षीय निवासी गैब्रिएला रामिरेज़ ने कहा "मैंने सोचा था कि मुझे दिल का दौरा पड़ेगा। गैब्रिएला रामिरेज़ ने कहा, यहां पांच साल पहले आए भूकंप से लोग अभी भी पीड़ित हैं, जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे। "यह क्षेत्र बहुत कमजोर है क्योंकि 2017 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों की मरम्मत नहीं की गई है, इसलिए लोग इमारतों के गिरने से कुचले जाने के डर से भयभीत हैं।

भूकंप का केंद्र

भूकंप विज्ञानियों के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी के पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर (250 मील) और मिचोआकन राज्य में कोलकोमन से 59 किलोमीटर दक्षिण में प्रशांत तट के पास आया और यह 15.1 किमी की गहराई पर केंद्रित था। मिचोआकन के जन सुरक्षा विभाग ने कहा कि कोलकोमन शहर की कई इमारतों में दरारें आई हैं और एक जगह दीवार भी गिर गई है।

पहले भी 19 सितंबर को आया था महाविनाशकारी भूकंप

आज से ठीक पांच साल पहले 19 सितंबर को मेक्सिको में भूकंप आया था जिसमें 370 लोग मारे गए थे। 1985 में भी 19 सितंबर को भूकंप आया था. जिसने भारी तबाही मचाई थी। इस आपदा में करीब 5 हजार लोगों की मौत हुई थी। सोमवार को आए भूकंप के बाद सो लोग दहशत में हैं।

English summary

A powerful earthquake struck western Mexico on Monday, leaving at least one person dead and sparking panic hundreds of kilometers away in Mexico City on the anniversary of two devastating tremors.