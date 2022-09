अलविदा महारानी! पति प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाई गईं, यहां शाही परिवार के कई सदस्य पहले से हैं दफन

International

लंदन, 20 सितंबर : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम श्रद्धांजलि (Queen Elizabeth II state funeral) देने के लिए दुनियाभर के तमाम नेता पहुंचे थे। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार सोमवार देर रात संपन्न हुआ। बता दें कि, किंग जॉर्ज मेमोरियल विंडसर कैसल का एक हिस्सा है जहां क्वीन के पिता किंग जॉर्ज VI के अलावा मां और बहन राजकुमारी मार्गरेट भी यहीं दफन की गईं थीं। क्वीन का निधन 8 सितंबर को हुआ था।

English summary

Elizabeth II’s parents, King George VI and Queen Elizabeth, were also interred there along with the ashes of Princess Margaret, the late monarch’s younger sister who died in 2002.