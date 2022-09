श्रीलंका में जातीय मुद्दे के राजनीतिक समाधान जरूरी, भारत ने कहा, 13वां संविधान संशोधन जल्द लागू किया जाए

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/कोलंबो, 13 सितंबर : भारत ने द्विपीय देश में अल्पसंख्यक तमिलों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन (13th Amendment in Sri Lanka) को लागू करने पर एक बार फिर जोर दिया है जिसके तहत सूबों को शक्तियों का अंतरण करने एवं प्रांतीय परिषद प्रणाली का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन के जरिये तमिल समुदाय को शक्तियों का अंतरण करने का प्रावधान है। भारत, वर्ष 1987 में श्रीलंका के साथ हुए समझौते के बाद किए गए 13वें संशोधन को लागू करने पर जोर देता रहा है। हालांकि, सिंहली राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ-साथ लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम (लिट्टे) भी इसका विरोध करता रहा है।

English summary

The 13th Amendment provides for devolution of power to the minority Tamil community. India has been pressing Sri Lanka to implement the 13th Amendment which was brought in after the Indo-Sri Lankan agreement of 1987.