SSR BIRTHDAY: सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर फैंस हुए भावुक, कुछ इस अंदाज में किया याद

India

oi-Bhavna Pandey

SSR BIRTHDAY : दिवंगत एक्‍टर सुशांत स‍िंह राजपूत का 21 जनवरी का बर्थडे हैं एक्‍टर सुशांत की मौत के बाद उनकी ये पहली जयंती है। एक दिन पहले से ही SSR के फैंस उन्‍हें याद कर भावुक हो रहे है। सोशल मीडिया पर SSR BIRTHDAY ट्रेंड कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की पहली जयंती के एक दिन पहले दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों ने उन्हें उनके काम और जीवन के माध्यम से याद करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। प्रशंसकों ने स्वर्गीय अभिनेता द्वारा छवियों, जीआईएफ और उनके पॉपुलर डॉयलाग के साथ ट्विटर पर मैसेज की भरमार लगा दी है। एक्‍टर को उनके फैंस ने याद करते हुए लिखा है कि वो कितने ईमानदार और बौद्धिक थे। फैंस ने सोशल मीडिया पर सुशांत के पुराने साक्षात्कारों से क्लिप भी साझा की, जिसमें सुशांत को उनके जीवन और उनके द्वारा सीखे गए पाठों के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "एक सार्थक जीवन वास्तविक होने, दयालु होने, विनम्र होने और एक अच्छे जीवन में दूसरों के जीवन को छूने में सक्षम होने के बारे में है। आपके पास सार्थक जीवन सुशांत था। @itsSSR बधाई दोस्तों 105 बार ट्वीट किया है। उनके फैंस ने यूसर्ज से आग्रह किया है कि SSR BIRTHDAY के लिए सिर्फ एक दिन है। " एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अभिनय शब्दों की तुलना में जोर से बोलते हैं! और सुशांत ने आपको कई मायनों में साबित किया है। सुशांत हम सभी आपसे प्यार करते हैं और आप पर सुपर गर्व करते हैं .. SSR BIRTHDAY के लिए एक दिन।"

बता दें एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उनके निधन के बाद कई खुलासे हुए और षड्यंत्र सामने आए। अभी भी तीन जांच एजेंसियां- CBI, NCB और ED मामले की पूछताछ कर रही हैं। इस बीच, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह मृतक अभिनेता की बहनों द्वारा अपनी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश हुए। अधिवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिया द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाएगा।

A meaningful life is all about being real,being kind,being humble and being able to touch the lives of others in a good vibes. You had a meaningful life Sushant. @itsSSR Congratulations guys 105k tweets have done.. Keep it moving it’s just ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY @nilotpalm3 pic.twitter.com/9lkOLvTpCb