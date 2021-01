आज भी रहस्यमय है 'संभोग से समाधि तक'... को लिखने वाले 'ओशो', जानिए कुछ खास बातें

Read some interesting facts about Osho Rajneesh and His Thought: नई दिल्ली। आज आचार्य रजनीश की पुण्यतिथि है, जिन्हें लोग 'ओशो' के नाम से जानते हैं, जीवन को नदी की धारा समझने वाले आचार्य रजनीश ने बोल्ड शब्दों में रूढ़िवादी धर्मों की आलोचना की थी, इसलिए कुछ लोग उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं तो कुछ लोगों की निगाहों में वो एक रहस्यमय गुरु रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उन्होंने 1960 के दशक में भारत की यात्रा की थी, उनके बोल्ड विषय पर दिए गए भाषण आज भी चर्चा और बहस का विषय हैं, जिन्हें लेकर हर इंसान के अलग-अलग मत हैं।

Death is to be celebrated, not feared, said Osho, who died mysteriously on 19 January 1990. Read some interesting facts about Osho Rajneesh and His Thought.