PM Security breach: पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, कोविंद ने पंजाब में सुरक्षा चूक पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 6 जनवरी: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पंजाब में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर गहरी चिंता जताई है। इस मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की है और उनकी सुरक्षा में हुई चूक के संबंध में जानकारी दी है। उधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस मसले पर आज प्रधानमंत्री से बात की है और उनकी सुरक्षा में हुई चूक पर गहरी चिंता जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की कैबिनेट कमिटी और सिक्योरिटी (सीसीएस) की भी इस मसले पर एक बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है।

राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता जताई -राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 'राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उनसे पंजाब में उनके काफिले के साथ हुई चूक की घटना को लेकर उनसे जानकारी हासिल की है। राष्ट्रपति ने गंभीर चूक पर चिंता जताई है।'

उपराष्ट्रपति ने भी कल की घटना पर जताई गहरी चिंता

उधर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दफ्तर के ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी की सुरक्षा में कल पंजाब में हुई चूक के बारे में लिखा गया है कि,'उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकैया नायडू नेआज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कल पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा खामी को लेकर बात की है।' इसके मुताबिक, 'उन्होंने सुरक्षा चूक को लेकर गहरी चिंता जताई है और उम्मीद जाहिर की है कि स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करवाने के लिए सख्त कदम उठाया जाएगा और सुनिश्चित की जाएगी कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में ना उत्पन्न होने पाए। '

कल पंजाब में क्या हुआ था?

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बुधवार को आधिकारिक दौरे पर पंजाब गए थे। उन्हें वहां पर 42,750 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना था। लेकिन, बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे खराब मौसम की वजह से हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। लेकिन, उनके रास्ते में अचानक कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। आखिरकार पीएम मोदी बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल हुए लौटने को मजबूर हो गए, जिसमें फिरोजपुर में बीजेपी की एक रैली भी शामिल थी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की खामी आजतक नहीं देखी गई है। बाद में अधिकारियों ने मीडिया से बताया कि वापस बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटने पर पीएम ने उन्हें कहा कि, 'सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा आ गया।' पीएम मोदी की इस टिप्पणी से हालात की गंभीरता बयां होने की बात कही जा रही है।

