PM modi in karnataka: पीएम मोदी बोले- पिछली सरकार ने जिन जिलों को पिछड़ा बताया हम वहां विकास और सुशासन लाए

PM modi in karnataka:चुनावी राज्‍य कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ो की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं उन्‍होंने कहा पिछली सरकार ने जिन जिलों को पिछड़ा बताया हमारी भाजपा सरकार वहां विकास और सुशासन लाए

कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 मई माह में होने की संभावना है। चुनावी प्रदेश कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहुंचे और उन्‍होंने हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कालाबुरागी एयरपोर्ट पहुंचें। यादगिरी में डेवलमेंट प्रोजेक्‍ट्स आ उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहापीएम मोदी ने कहा हम उन जिलों में विकास और सुशासन लाए, जिन्हें पिछली सरकारों ने पिछड़ा घोषित किया था

पीएम मोदी ने यादगिरि जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोपहर करीब 12 बजे यादगिरि जिले के कोडेकल में प्रधानमंत्री सिंचाई, पेयजल और एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से जुड़ी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यादगिरि जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर - विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया।

दोपहर लगभग 2.15 बजे, पीएम मोदी कालाबुरगी जिले के मलखेड पहुंचें, जहां वो नए घोषित किए गए राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को हक के कागजात(hakku patra) वितरित करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।

