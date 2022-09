सोनाली फोगाट केस की अब CBI करेगी जांच, गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था परिवार

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 सितंबर: गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच का जिम्मा अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को मिलने वाला है। एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि अगर परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई उनकी मौत की जांच करेगी। अब इस मामले पर सोमवार को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए लोगों की मांग, खासकर उनकी बेटी के बाद हम इसे आज सीबीआई को सौंप रहे हैं।

CORRECTION | Sonali Phogat death | Following the people's demand, especially that of her daughter*, for CBI probe we're handing it over to CBI today. I'm writing to Home Minister. We trust our Police &they're doing good investigation but it's people's demand: Goa CM Pramod Sawant pic.twitter.com/g33ZsnRsdM