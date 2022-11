आतंकवाद नहीं....इस्लाम का मतलब है शांति और भलाई- उलेमाओं के बीच ऐसा क्यों बोले NSA अजीत डोभाल ?

एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि इस्लाम का असल मतलब शांति और भलाई है। उन्होंने इंडोनेशिया से आए उलेमाओं के एक कार्यक्रम में बताया है कि आतंवाद के लिए किस तरह से धर्म के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया के उलेमाओं का आह्वान किया है कि वह आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया दोनों मुल्कों में मुस्लिमों की बड़ी आबादी, दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए बताया है कि इस्लाम का असल मकसद ही शांति और भलाई है, लेकिन कुछ लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इंडोनेशिया से वहां के एक वरिष्ठ मंत्री की अगुवाई में उलेमाओं का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडिल दिल्ली आया हुआ है।

NSA Ajit Doval said that Islam itself means peace and goodness. He said in a program of Ulemas from Indonesia that the real Jihad is Jihad Afzal. It is against the ego