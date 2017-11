देश की पहली Navy Women Pilot शुभांगी का जानिए क्या है यूपी कनेक्शन?

कन्नूर। देश की बेटियां अब किसी से कम नहीं है, अगर वो घर चला सकती हैं तो आसमां में प्लेन भी उड़ा सकती हैं, अगर वो एक बच्चे को संवार सकती हैं तो वो सुमद्र के भारी तूफानों का सामना भी कर सकती हैं, आज भारत के लिए काफी गौरव का दिन हैं क्योंकि आज इंडियन नेवी को पहली महिला पायलट मिली है। अब तक इस क्षेत्र में केवल मर्दों का दबदबा था लेकिन आज एक महिला ने नेवी पायलट बनकर एक नया इतिहास रच दिया और इतिहास रचने वाली इस महिला का नाम है शुभांगी स्वरूप, जो कि मूल रूप से यूपी के बरेली शहर की रहने वाली हैं, जिन्हें नेवी में परमानेंट कमिशन के जरिये शामिल किया गया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पाप की वजह से होता है लोगों को कैंसर, मचा बवाल

आपको बता दें कि नौसेना में महिलाओं को पायलट के तौर पर शामिल करने की मंजूरी वर्ष 2015 में दी गई थी। अपनी सफलता पर खुश होते हुए शुभांगी स्वरूप ने कहा कि मैं जानती हूं कि यह एक रोमांचक अनुभव है लेकिन इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। शुभांगी को अब हैदराबाद स्थित दुंडीगाल एयर फोर्स अकैडमी में ट्रेनिंग मिलेगी, माना जा रहा है कि उनकी तैनाती टोही विमानों के लिए हो सकती है, उनके अलावा आस्था सहगल, रूपा ए. और शक्तिमाया एस. को नौसेना के आर्मामेंट इंस्पेक्शन ब्रांच में पहली बार शामिल किया गया है।

आपको बता दें कि शुभांगी के पिता ज्ञान स्वरूप इंडियन नेवी में कमांडर हैं। शुभांगी इंडियन नेवी अकेडमी से पास आउट हुईं हैं। शुभांगी नौसेना का पी-8आई विमान उड़ाएंगी। इस पासिंग आवर परेड में भारतीय सेना के 329 कैडेट भारतीय तटरक्षक बल और दो विदेशी कैडेट्स, तंजानिया और मालदीव से एक-एक कैडेट शामिल थे। पासिंग आउट परेड के बाद उन्हें सेना में शामिल किया गया। इससे पहले एयरफोर्स में तीन महिला फाइटर पायलट शामिल हो चुकी हैं। तीन और महिलाएं इस रोल में आने के लिए तैयार हैं।

