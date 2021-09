JEE (Main) Scam पर बोले राहुल गांधी, कहा- सरकार इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रही

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 04 सितंबर: कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को जेईई-मेन्स परीक्षा 2021 में चल रही धांधली के खुलासे पर अब केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली, पुणे समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए जेईई-मेन्स परीक्षा के फर्जीवाड़ा का खुलासा किया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह छात्रों से जुड़ा बेहद अहम मुद्दा है, लेकिन इसको दबाने की कोशिश की जा रही है।

JEE Mains 2021 में धांधली पर Rahul Gandhi का Modi Govt. पर बड़ा हमला | वनइंडिया हिंदी

शनिवार को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि जेईई (मेन) परीक्षा का उल्लंघन किया गया है। इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हुए बहुत कठिन तैयारी करते हैं। हम, एक राष्ट्र के रूप में, उनकी निष्पक्ष परीक्षा लेते हैं, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे को बेहतर तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही है।

#JEE (Main) Exam has been breached. Students appearing for such competitive exams prepare very hard, battling difficulties of various kinds.

We, as a nation, owe them a fair exam.

GOI is better at providing cover-ups.