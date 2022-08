2 लाख जवानों की संख्या कम करना चाहती है सेना, सैन्यकर्मियों की कमी के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए

India

नई दिल्ली, 9 अगस्त: भारतीय सेना में करीब डेढ़ लाख जवानों की पहले से ही कमी है। लेकिन, एक रिपोर्ट के मुताबिक वह इसमें 2 लाख की संख्या और कम करने पर मंथन कर रही है। ऐसे में जब सेना में भर्ती के लिए 'अग्निपथ योजना' चलाई जा रही है, यह रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। जबकि, हर साल करीब 60 हजार सैन्यकर्मी रिटायर भी हो जाते हैं। सेना के संख्या बल में कटौती का मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर में तैनाती को लेकर बताई गई है, जहां राष्ट्रीय राइफल्स के 60 से ज्यादा बटालियन तैनात हैं। दरअसल, शेकातकर समिति की रिपोर्ट में भी सेना में संख्या को सुसंगत करने की सिफारिश की गई थी।

There is already a shortage of about 1.5 lakh soldiers in the Indian Army. But, according to a report, it is churning to reduce the number to 2 lakh in this