BJP के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सांप्रदायिकता और धर्म परिवर्तन को मुद्दा बनाया जा रहा है- भूपेश बघेल

रायपुर, मई 29। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इन दिनों कोंडागांव जिले के दौरे पर हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री ने जिले के अंदर करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं को जनता के हवाले किया था। रविवार को भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सांप्रदायिकता का मुद्दा जबरन पैदा किया जा रहा है।

धर्म परिवर्तन की शिकायत पर सरकार ने की है कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो केवल धर्म परिवर्तन और सांप्रदायिकता के बारे में ही बात करेंगे। सीएम ने राज्य में धर्म परिवर्तन की शिकायत को लेकर कहा है कि हमें जब-जब धर्म परिवर्तिन की शिकायत मिली है, हमने तब-तब कार्रवाई की है। हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है।

We've taken action whenever we received any complaints about forceful religious conversion. Every person is free to follow their religion...BJP doesn't have any issues, they will only talk about religious conversion and communalism: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel in Kondagaon pic.twitter.com/PYrGXBQeRd