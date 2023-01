Chhatarpur : गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विवाद, सरपंच के भतीजे पर चलाई गोली

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बच्चों से भरे प्राइमरी स्कूल के बाहर गोली चलने की घटना से हड़कंप मच गया, बताया जा रहा है कि स्कूल के बाहर गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग की गई।

Chhatarpur

oi-Chaitanyadas Soni

Madhya Pradesh के छतरपुर जिले के लवकुश नगर के रेखा गांव में गुरुवार को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान सरपंच की गाड़ी न निकलने देने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान गांव के एक युवक ने सरपंच के भतीजे पर देशी कट्टे से फायर कर दिया। गनीमत रही वह गोली से बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया है।

बुंदेलखंड में जोरदार बारिश, छतरपुर में गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित

छतरपुर जिले में लवकुश नगर तहसील के ग्राम रेखा में मिडिल स्कूल के बाहर पार्किंग विवाद पर फायरिंग की गई। सरपंच की गाड़ी को ना निकलने देने पर विवाद हुआ था। गांव के ही सुरेश यादव ने सरपंच के भतीजे के ऊपर गोली चला दी। कट्टे से हुए फायर में सरपंच का भतीजा नारायण अहिरवार बाल-बाल बचा, घटना थाना लवकुशनगर के अटकोंहा चौकी क्षेत्र की है। सरपंच उस क्षेत्र के स्कूल के भीतर तिरंगा फहराने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले को लोगों ने पकड़ लिया जिन्हें बाद में पुलिस के हवाले किया गया, पुलिस मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

English summary

During the Republic Day celebrations, there was a stir due to the incident of firing outside the primary school full of children, it is being told that the firing was done after the dispute over the car parking outside the school.