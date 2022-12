कैमरे को शिकार समझ निगलने लगी शार्क, पहली बार LIVE कैद हुआ अंदर का नजारा

शार्क ने एक स्कूबा ड्राइवर के कैमरे पर धावा बोल दिया। वो लगातार उसे खाने की कोशिश करती रही, लेकिन स्टिक की वजह से वो उसे पूरा निगल नहीं पाई। इसका दिलचस्प वीडियो अब वायरल हो रहा।

Bizarre

oi-Ashutosh Tiwari

टाइगर शार्क पानी के अंदर के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, जिसके दांत अच्छे खासे इंसान को भी फाड़ दें। अब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें शार्क ने एक कैमरे को निगल लिया। इसके बाद उसके आंतरिक हिस्से की गतिविधियां उसमें कैद होने लगीं। हालांकि बाद में शार्क ने जो किया उसको देखकर सभी हैरान हैं। (वीडियो-नीचे)

Tiger shark tries to eat GoPro. The resulting footage offers a look at the shark's teeth, throat and the inner walls of its gills.

From IG: @zimydakid

Swiss based cinematographer pic.twitter.com/nx5JtImT3l