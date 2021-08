मंत्रों को कैसे पहचानें, कौन से मंत्र का किसमें होता है प्रयोग?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 18 अगस्त। लोग मंत्रों का जाप तो करते हैं, लेकिन कौन सा मंत्र किस प्रयोजन के लिए होता है उसकी पहचान किसी को नहीं होती। मंत्रों की प्रकृति और स्वभाव जाने बिना उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है।

आइए जानते हैं मंत्रों का प्रकार-

English summary

Which mantra is used for what purpose, here is full details. Recognize and know the benefits of mantras.