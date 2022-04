शुक्र का मीन राशि में प्रवेश, क्या होगा आप पर असर?

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 27 अप्रैल। भौतिक-सांसारिक सुख, प्रेम, दांपत्य, भोग-विलास, ऐश्वर्य और धन का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र 27 अप्रैल 2022 को सायं 8.16 बजे अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करने जा रहा है। शुक्र मीन में 23 मई 2022 तक रहेगा इसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। इससे पूर्व 13 अप्रैल से बृहस्पति ने भी मीन राशि में प्रवेश किया है। इस प्रकार मीन राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य का मिलन हो रहा है।

मीन बृहस्पति की अपनी राशि है इसलिए इस राशि में वे शुक्र का भरपूर स्वागत करते हैं। इसीलिए यह शुक्र की उच्च राशि भी होती है। इसके प्रभाव से बृहस्पति और शुक्र की अपनी-अपनी राशियां धनु-मीन और वृषभ-तुला के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। 27 अप्रैल से 23 मई तक कुल 27 दिनों की यह युति इन चार राशि के जातकों के लिए भौतिक सुख-सुविधाएं, धन-संपत्ति, प्रेम, मधुर दांपत्य आदि के लिए शुभ रहने वाली है।

राशियों पर प्रभाव

