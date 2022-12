VIDEO: नेशंस कप चैम्पियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने किया ब्रावो के गाने पर डांस, वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

स्पेन को हराकर भारतीय महिला टीम नेशंस कप चैम्पियन बनी, भारत आने पर महिलाओं ने एयरपोर्ट पर जमकर डांस किया और वीडियो वायरल हो गया।

Hockey

oi-Naveen Sharma

Indian Women's Hockey Team Viral Video: भारतीय महिला हॉकी टीम ने नेशंस कप जीतकर अगले प्रो लीग में अपनी जगह बना ली। शनिवार को भारतीय महिला टीम ने स्पेन को हराते हुए नेशंस कप का खिताब अपने नाम कर लिया। रानी रामपाल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम जब स्वदेश लौटी तो, ख़ुशी से झूम उठी। एयरपोर्ट पर महिला हॉकी टीम डांस करते हुए दिखी। भारतीय टीम नाचते हुए प्रवेश करती हैं और इस दृश्य का एक वीडियो सामने आता है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है।

ड्वेन ब्रावो के गाने पर हो रहा डांस

भारतीय महिला टीम जब एयरपोर्ट से अंदर आ रही है तो वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो के गाने 'चैम्पियन' पर थिरक रही हैं। एक के बाद एक करके ये खिलाड़ी नाचते हुए आगे बढ़ जाती हैं और कैमरे की तरफ हाथ भी हिला रही हैं। जीत की ख़ुशी में इन महिलाओं का यह डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है। टीम इंडिया की ये महिलाएं जोश और उमंग से भरी नज़र आ रही हैं।

Here is a heartwarming achievement by India's daughters which was drowned in the cacophony of #FIFAWorldCup Indian Women’s Hockey Team beat Spain 1-0 in the Final to win the @FIH_Hockey Women’s #NationsCup2022 in Valencia, Spain on Sunday. @TheHockeyIndia pic.twitter.com/u18os4CQBk