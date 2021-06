महाराष्ट्र: गणेशोत्सव के लिए गाइडलाइन जारी, सिर्फ 4 और 2 फुट की होंगी गणपति बप्पा की मूर्तियां

Maharashtra

मुंबई, 29 जून। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच गणेशोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से हो रही हैं। संक्रमण के ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के लिए मंगलवार को गाइडलाइन जारी किया है जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नए दिशानिर्देश के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए गणेशोत्सव मंडलों को स्थानीय प्रशासन की नीति के अनुसार उचित एहतियाती उपाय करना आवश्यक होगा। इसके अलावा भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि घरों में गणपति बप्पा की जिन मुर्तियों को लाया जाएगा उनका आकार भी 2 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि मूर्तिकारों ने महाविकास अघाड़ी सरकार से गणेशोत्सव के संदर्भ जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी ताकि निर्देश के अनुसार ही बप्पा की मूर्तियों का निर्माण किया जाए। हालांकि कि जनता को उम्मीद थी कि राज्य सरकार इस बार गणेशोत्सव पर कड़े प्रतिबंध लागू नहीं करेगी। मूर्तिकारों ने सरकार से कहा था कि त्योहार को अब दो महीने से भी कम समय शेष है ऐसे में वह काफी चिंता में हैं। सरकार के इसी गाइडलाइन के इंतजार में अब तक मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाने का काम भी शुरू नहीं किया था।

Maharashtra Government issues guidelines for Ganeshotsav; for public ceremonies, it will be necessary for the Ganeshotsav Mandals to take appropriate precautionary measures as per the policy of the local administration.