MP: पुलिस से बचने चोरों का अजब तरीका, घर में फैला जाते हैं गरम मसाले, हल्दी, मिर्च पाउडर

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 3 अक्टूबर। अपराधी पुलिस से बचने के लिए नित नए तरीके खोजते रहते हैं। सागर के खरई में बीते दिनों चोरी और चारों का नया पेटर्न देखने को मिला है। इसमें चोर गिरोह सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद किचन के गर्म मसाले फर्श पर फैला जाते हैं। चोरों का जो उद्देश्य समझ आया है उसमें पुलिस का डॉग स्कॉड जब स्निफर डॉग को लेकर चोरों की गंध को पहचानकर उनकी पतासाजी करने का प्रयास करता है तो वह मसालों की गंध से भ्रमित हो जाता है। बीते दो महीनों में इस तरह की तीन वारदातों में घरों में मसालें फैले मिले हैं।

सागर जिले की खुरई तहसील में सागर नाका स्थित दुबे कॉलोनी के रहवासी वीरेंद्र असाटी परिवार को लेकर बाहर गए थे। घर में ताला लगा था। वे जब लौटकर आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था, घर के अंदर का पूरा सामान बिखरा था और जमीन पर रसोई में रखे गर्म मसाले, मिर्च पाउडर, हलदी पाउडर सहित सभी मसाले जमीन पर फैले थे। चोर घर से सोने-चांदी और नकदी बटोरकर ले गए हैं। पुलिस के अनुसार वीरेंद्र असाटी 27 सितंबर को किसी रिश्तेदार की अंत्येष्ठि में गए थे। उन्हें 01 अक्टूबर को पड़ोसियों ने सूचना दी थी कि उनके घर का दरवाजा सुबह से खुला पड़ा है। पुलिस का सूचना दी गई थी। वे आए और घर के अंदर जाकर देखा तो पूरे घर में सामान बिखरा था। जमीन पर मसाले फैले हुए थे। अलमारी के लाकर में रखे जेवर और नकदी सब गायब था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने मौके पर निरीक्षण कर शिकायत दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

खुरई में यह तीसरा मामला जब चोर मसाले फैला गए

खुरई में बीते दो महीनों में चोरी की यह तीसरी वारदात है, जिसमें चोर चोरी करने के बाद घर में किचन के मसाले उठाकर फर्श पर फैला गए हैं। स्निफर डॉग स्क्वाड के जानकरों का कहना है कि चोरों का उद्देश्य केवल यही है कि वे चोरी के बाद पुलिस की गिरफ्त से दूर रहें और डॉग स्क्वाड का स्निफर डॉग उनकी गंध के कारण उनका सुराग न लगा सके, इस कारण मसाले फैला जाते हैं। पुलिस इस बिंदू को विशेष रुप से ध्यान में रखकर अब जांच में जुटी है।

English summary

Thieves in Sagar have invented a new pattern to escape from police and snoffer dog after theft. On the go, hot spices, chili powder, turmeric, coriander, asafoetida kept in the kitchen of the house are spread in the house. Such cases have come to the fore in three thefts.