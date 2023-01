सर्दी का सितम: छतरपुर को छोड़, संभाग के 5 जिलों में प्राइमरी तक स्कूलों की छुट्टी

शीतलहर: छतरपुर जिले का नौगांव देश-प्रदेश का सबसे ठंडा शहर माना जाता है, बावजूद इसके छतरपुर कलेक्टर ने यहां नर्सरी, प्राइमरीप्राइमरी स्कूलों में अवकाश घोषित नहीं किया, बाकी 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मध्य प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड कहर ढा रही है। लोग 24 घंटे गर्म कपड़ों से लदे हैं। भोर से लेकर दोपहर तक घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर संभाग के छह जिलों में सबसे ठंडे माने वाले छतरपुर जिले को छोड़कर बाकी पांच जिलों में नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ताकि बच्चों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके।

उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद गलन वाली ठंड का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। 1 जनवरी से लेक अभी तक खून जमा देने वाली सर्दी सितम ढा रही है। मौसम विभाग की माने तो आगामी तीन से चार दिन हाड़कंपाने वाली ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। पहाड़ों पर बर्फ पिघलते के बाद बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में गलन वाली ठंड का दौर शुरू हो जाता है। जानकारों के अनुसार 7 जनवरी तक ठंड का सितम जारी रहेगा। भीषण ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 24 घंटे लोग गर्म लबादों में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बहुत जरुरी होने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी है। सुबह और रात के समय हाईवे पर सफर न करने की चेतावनी भी दी गई है।

MP News: हीरा खदान से बेशकीमती हीरा चोरी, खदान मालिक के भतीजे ने कर दिया गायब!

छतरपुर जिले का नौगांव सबसे ठंडा, लेकिन यहां छुट्टी नहीं दी

छतरपुर - ​केवल स्कूलों का समय 9.30 बजे से किया, छुट्टी नहीं की है

दमोह - प्राइमरी-मि​डिल स्कूल में 4 से 6 जनवरी की छुट्टी

सागर - नर्सरी, प्राइमरीरी स्कूलों में 4-5 जनवरी की छुट्टी

दमोह - 5 वीं कक्षा तक की 4 से 10 जनवरी तक छुट्टी

टीकमगढ - प्राइमरी तक स्कूलों में 4 से 10 जनवरी तक का अवकाश

निवाड़ी - प्राइमरीतक स्कूलों में 4 से 7 जनवरी तक की छुट्टी

बुंदेलखंड में पारे की चाल

सागर - 7.0

नौगांव - 7.5

खजुराहो - 8.0

दमोह - 9.0

Bundelkhand Ka Mausam: कोहरे के आगोश में 'सागर', कड़ाके की ठंड का दौर शुरू

मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान

ग्वालियर - 4.5

जबलपुर - 9.9

न​रसिंहपुर - 8.4

रीवा - 9.5

सागर - 7.0

नौगांव - 7.5

खजुराहो - 8.0

दमोह - 9.0

सिवनी - 9.0

उमरिया - 8.3

बैतूल - 9.5

भोपाल - 7.4

धार - 7.7

गुना - 5.7

इंदौर - 7.3

पचमढ़ी - 8.0

रायसेन - 7.4

राजगढ़ - 6.0

रतलाम - 6.5

उज्जैन - 8.0



English summary

Sheetlahar: Naugaon in Chhatarpur district is considered to be the coldest city in the country and state, yet the Chhatarpur collector did not declare a holiday for nursery, primary schools here, holiday has been declared in the remaining 5 districts.