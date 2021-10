पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से वेटिकन में की मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता, जी-20 समिट शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, अक्टूबर 30: भारत के प्रधानमंत्री के इटली दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने आज पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात बेहद गर्मजोशी के साथ हुई है और करीब एक घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गई है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। पोप फ्रांसिस से मुलाकात के बाद पीएम मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं।

English summary

Today in Vatican City, PM Modi has met Pope Francis and invited him to India. At the same time, now PM Modi is participating in the G-20 summit.