अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम फंसे, क्या भारत में भी फैल सकता है खतरनाक वायरस मंकी पॉक्स?

नई दिल्ली, 20 मईः पूरी दुनिया लगभग ढाई वर्षों से कोरोना वायरस से जूझ रही है। कई देश अभी भी इसकी जद में बुरी तरह फंसे हुए हैं। चीन के कई हिस्सों में इसके फैलाव को रोकने के लिए कड़े लॉकडाउन लगा दिए गए हैं। इसी बीच दुनिया पर अब मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका में बुधवार को मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने के बाद अब फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले सामने आए हैं। अब तक यह बीमारी कुल 10 देशों में फैल चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे लेकर सतर्क हो गया है।

English summary

Europe and North America have detected dozens of cases of monkeypox, a virus that passes from infected animals such as rodents to humans. The World Health Organization said it was coordinating with health officials over the new outbreaks.