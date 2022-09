यूक्रेन के प्रांतों में जनमत संग्रह करना पुतिन को पड़ेगा महंगा, यूरोपीय संघ ने रूस पर ले लिया ये एक्शन

International

oi-Sanjay Kumar Jha

ब्रुसेल्स, 28 सितंबरः राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के चार इलाकों में जनमत संग्रह कराना अब रूस पर भारी पड़ने वाला है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि रूस को यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ाने की कोशिशों की कीमत चुकानी होगी। उर्सुला लेयेन ने रूस पर एक नए प्रतिबंध पैकेज का प्रस्ताव रखा है जिससे रूस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

